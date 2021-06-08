巴西疫苗打太慢防疫措施不足 第3波疫情恐來襲

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（法新社巴西利亞8日電） 2019冠狀病毒疾病（COVID-19）死亡人數已名列全世界次多的巴西，恐將面臨第3波疫情威脅，這是因為疫苗施打作業延宕，加上缺乏防疫措施的緣故。

目前為止，巴西遭逢的疫情一波比一波更嚴重；在2020年7月首波疫情的高峰期，每周平均單日約1000人病亡；今年4月第2波的高峰期，為每周平均單日3000人不治。

此後已見統計曲線下滑，過去一周平均單日約1600 人病歿；巴西人大致都已恢復平時活動。

但南半球冬季又將近，專家說，警示燈號正在閃爍，愈來愈擔心歷史重演，也就是巴西之前疫情最慘的時候，醫院不堪負荷、開挖巨型墓園、冷凍貨櫃車堆滿遺體等可怕景象。

流行病學家表示，幅員廣闊的巴西，對2億1200萬人口的疫苗施打作業速度緩慢；而對州與地方採取的在家防疫措施，又解除得太過倉促。

與此同時，具有高度風險的變異病毒，恐使疾病加速傳染。這些病毒包括在巴西本國出現的Gamma變異株，以及首例在印度出現的Delta變異株。

COVID-19已奪走巴西逾47萬人性命，僅次於美國。

但許多巴西人看來並不擔心新一波疫情的威脅，尤其是右翼總統波索納洛（Jair Bolsonaro），他依然照例藐視專家的防疫建言。（譯者：紀錦玲）

© 2021 AFP