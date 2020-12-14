巴西疫苗計畫一團亂 總統波索納洛飽受批評

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（法新社裡約熱內盧13日電） 全球染疫死亡人數第2高的巴西，對於對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗的規畫卻亂成一團，總統波索納洛因此飽受批評。

巴西染疫喪命的人數在全球高居第2，僅次於美國。最高法院要求政府提出計畫，以針對境內施打人口以及初步接種推動進程提供粗略概況。

波索納洛（Jair Bolsonaro）政府昨天因此針對不同脆弱群體提出4階段進程，包括醫護人員、年長者、原住民和教師的約5160萬人口，或2.12億總人口的24%，並樂觀鎖定要替全國逾7成人口完成接種。

然而，這份計畫有明顯疏漏之處，包括未說明開始施打日期，沒列出疫苗的來源和運送方式，更沒解釋要如何讓接種涵蓋率達到總人口7成。

這激起了外界對波索納洛這名極右派總統新一輪的批評，他在抑制疫情上一直不顧專家的意見，最近更表明他不打算接種疫苗。

「聖保羅頁報」（Folha de Sao Paulo）在頭版社論中說，「面對疫情，總統波索納洛的愚蠢已經超越極限」；競爭對手「聖保羅州報」（Estado de Sao Paulo）用詞同樣犀利，痛批政府「致命的無能」，還高呼「別再拿疫苗胡鬧了！」

© 2020 AFP