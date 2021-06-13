巴西總統出席集會不配合防疫 挨罰2800元

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（法新社聖保羅12日電） 右翼巴西總統波索納洛今天出席在聖保羅州舉辦的摩托車集會，吸引大批支持者聚集，不過由於他未佩戴口罩，違反COVID-19防疫措施，遭當地政府罰款100美元（約新台幣2800元）。

數以千計喧囂的摩托車參加由總統波索納洛（Jair Bolsonaro）在聖保羅舉行的「為基督加速」（Accelerate for Christ）集會，波索納洛戴半罩式安全帽且沒有佩戴口罩，違反該州衛生規定。

波索納洛政敵聖保羅州州長多利亞（Joao Doria）先前已經警告，總統若未能遵守該州規定，該罰就會罰。而準備尋求明年連任的波索納洛無視警告，在巴西各地舉辦這類集會。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情在巴西已奪走近48萬5000人生命，僅次美國。波索納洛一再與多利亞及其他州長就防疫措施發生衝突。

波索納洛一再批評禁足令和口罩令，反而推崇氯奎寧（chloroquine）及羥氯奎寧（hydroxychloroquine）在對抗COVID-19的成效，即便研究已經顯示，這類治藥物無助抗疫。（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）

© 2021 AFP