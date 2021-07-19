巴西總統出院 治療腸阻塞後盼10天就可吃牛排

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（法新社聖保羅18日電） 巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）因腸阻塞入院治療4天後，今天出院。

波索納洛先前因為連續10天不斷打嗝，14日先赴首都巴西利亞一家軍醫院；當天稍晚就轉往聖保羅（Sao Paulo）維拉新星（Vila Nova Star）私立醫院。

法新社報導，波索納洛在離開醫院時告訴媒體：「我必須節食，該做的就照辦。我第一天就想出院，但他們不允許。我希望大約10天內就可以吃肋眼牛排。」

波索納洛未戴口罩對記者說話半小時。他說：「我的肚子好像着火般，是腸阻塞所引起的，像我這樣被刀刺傷後動過手術的人，這癥狀很正常。」

波索納洛2018年競選總統期間遇襲，腹部遭人以刀刺傷，此後動過6次手術。

外界認為66歲的波索納洛恐怕需要進一步手術以解決腸阻塞，不過這項疑慮很快就排除了。

院方15日曾表示，波索納洛的情況「進展令人滿意」。波索納洛的兒子、國會議員愛德華多（Eduardo Bolsonaro）則說，醫師從他父親的腹中取出腸阻塞造成的「將近1公升液體」，大大減輕了他的疼痛。

波索納洛在住院期間繼續工作，並且常在社群媒體上傳照片及評論政治議題。（譯者：紀錦玲）

© 2021 AFP