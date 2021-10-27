巴西總統防疫不力 參議員支持以刑事罪名起訴

（法新社巴西利亞26日電） 巴西參議院的調查委員會今天通過毫不留情的報告，建議以違反人道罪等刑事罪名，將總統波索納洛（Jair Bolsonaro）起訴，原因是他的防疫政策失當。

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在經過6個月對巴西防疫政策的調查後，這份報告於上周提交給委員會，委員會的11名參議員中有7人同意這份報告的文本。這份報告也要求起訴其他77人，包含數名部會首長，以及波索納洛的3名子女。

這份將近1200頁的報告也敦促巴西最高法院，讓極右派的波索納洛暫停使用YouTube、推特（Twitter）、臉書（Facebook）、Instagram等社群媒體，因為他不實宣稱COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗與俗稱愛滋病的後天免疫缺乏癥候群（Acquired Immunodeficiency Syndrome，AIDS）有關。

在經過數十場氣氛緊張且令人痛心的聽證會後，這份報告認定波索納洛蓄意讓巴西人受到大規模感染，企圖達到群體免疫。

由於波索納洛淡化疫情並忽視專家防疫建議，這份報告呼籲以9項罪名起訴波索納洛。這些罪名包含「違反人道罪」、「瀆職」、「欺騙」及煽動犯罪等。

委員會沒有起訴波索納洛的權力，而巴西檢察總長及眾議院議長都是波索納洛的盟友，不太可能會啟動刑事訴訟或彈劾的程序。

但這份報告再度為波索納洛帶來傷害，他的支持度創歷史新低。目前距離總統大選只剩一年時間，民調數據顯示他可能會輸給對手、左派的前總統魯拉（ Luiz Inacio Lula da Silva）。

© 2021 AFP