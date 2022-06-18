巴西警方證實英記者喪命 美國要求究責

（法新社巴西北阿塔拉亞17日電） 巴西警方今天表示，在亞馬遜雨林發現的人類遺骸經法醫鑒定證實屬於英國記者菲力普斯，還說已在搜尋第3名涉及這起命案的男子。美國今天要求「究責」，繩之以法。

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菲力普斯（Dom Phillips）和嚮導白瑞拉（Bruno Pereira）本月5日在偏遠地區野豬谷（Javari Valley）失蹤。警方本周稍早在坦承殺害兩人的漁民阿馬里多．奧里維拉（Amarildo da Costa Oliveira）帶領下，於叢林中的埋屍地點找到人類遺骸。

菲力普斯長期為英國「衛報」（The Guardian）和美國「華盛頓郵報」（The Washington Post）等國際媒體供稿，他失蹤前正為了一本有關亞馬遜永續發展的書取材。白瑞拉是國家原住民基金會（Funai）工作人員。

警方表示，他們的調查顯示涉案者不只有阿馬里多．奧里維拉和他的兄弟奧塞尼．奧里維拉（Oseney da Costa Oliveira），他們目前正在尋找名為達席瓦（Jeferson da Silva Lima）的第3名嫌疑人。

警方說：「調查指出這些兇手單獨行動，犯罪背後沒有首腦或犯罪組織。」

警方表示，他們還在搜尋菲力普斯和白瑞拉最後被目擊時所搭乘的船隻。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）今天要求「究責並繩之以法」，普萊斯表示，菲力普斯和白瑞拉因支持保護雨林和原住民而遇害。

普萊斯在推特發文慰問家屬，並寫道「我們必須一起更加努力保護環境守護者和記者」。

© 2022 AFP