巴西議員控總統瀆職 疫苗採購案涉貪知情未辦

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（法新社巴西利亞28日電） 巴西3位參議員今天向最高法院正式提告，指控總統波索納洛瀆職，明知COVID-19疫苗採購案涉重大貪腐，但波索納洛坐視不管，未令他的盟友衛生部長巴羅士接受調查。

參院疫情真相調查委員調查政府抗疫工作，並在上周揭發驚人控訴，指政府在採購印度本土研製疫苗Covaxin上，疑有官員涉及貪腐，而波索納洛（Jair Bolsonaro）知情卻未出面阻止。

反對黨參議員、委員會副主席羅德里格斯（Randolfe Rodrigues）表示：「我今天向最高法院提出刑事告訴，嚴正指控總統獲報衛生部涉及重大貪腐案，卻未有任何作為。」

一旦最高法院審理這樁刑事案，波索納洛恐遭罷免；不過，此案可能由波索納洛盟友、檢察總長阿拉斯（Augusto Aras）來起訴。

就在波索納洛的政治前途面臨考驗之際，他的民意支持度下滑，聲望遠遠落後於左派前總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva），而魯拉正朝明年競選之路邁進。

法新社報導，國會議員米蘭達（Miranda）25日出席聽證會作證，指波索納洛在3月20日會議中告訴他們，他懷疑採購Covaxin疫苗是衛生部長巴羅士（Ricardo Barros）策畫的貪腐計畫。巴羅士也是有力的國會議員，在下議院是波索洛納聯盟之首。

若干反對派領袖已號召民眾在明天和7月2日上街抗議，要求彈劾波索納洛。（譯者：紀錦玲）

© 2021 AFP