巴西里約熱內盧豪雨引發土石流洪水 至少18死

（法新社裡約熱內盧15日電） 巴西消防人員說，在里約熱內盧山區的旅遊城鎮，大豪雨引發的土石流和洪水，今天造成至少18人死亡。

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里約熱內盧消防局在聲明中說：「到目前為止，已確認最近幾個小時有18人死於土石流和洪水。」

聲明中說，有180多名消防員和其他救援人員在風景如畫的山城貝德羅保利斯（Petropolis）災難現場，巴西末代皇帝佩德羅二世（Pedro II）埋葬於此，當地位於里約熱內盧以北68公里處。

隨着社群媒體流傳汽車被洪水衝走和房屋被毀影像，市政廳宣布進入「災難狀態」。

許多商店被上漲的洪水完全淹沒，洪水湧向歷史悠久市中心的街道。

根據巴西南大河州氣象局（MetSul）數據，貝德羅保利斯的一些地區在不到6小時內降下多達260毫米雨量，超過整個2月的預估。

在俄羅斯訪問的巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）推文表示，他正在了解「這場悲劇」，並要求他的部長們「立刻向受害者提供緊急援助」。

2月稍早，大豪雨造成的洪水和土石流在巴西東南部造成至少28人死亡，其中大部分在聖保羅州（Sao Paolo）和里約熱內盧以北地區。（譯者：林沂鋒/核稿：劉學源）

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