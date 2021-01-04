巴西2020野火肆虐 十年來最嚴重

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（法新社裡約熱內盧3日電） 根據官方統計，巴西去年野火數量增加12.7%，達十年來最多。這個消息很可能讓巴西總統波索納洛政府因亞馬遜雨林受破壞問題而面臨更多壓力。

根據巴西國家太空署（INPE）資料，巴西在2020年共計發生22萬2798起野火，為2010年以來最多。

利用衛星影像追蹤火災和伐林情況的巴西國家太空署表示，這包括巴西亞馬遜（Brazilian Amazon）10萬3000多起火災，年增近16%。

這也包含巴西大沼澤（Pantanal）2萬2000多起火災，年增逾120%。

大沼澤是全球最大濕地，從巴西延伸到玻利維亞和巴拉圭，去年遭逢近半世紀最嚴重乾旱，在巴西大沼澤地區有將近1/4慘遭野火蹂躪。

野火肆虐後動物屍橫遍野的影像震驚全球，引發外界批評波索納洛（Jair Bolsonaro）政府未能遏阻環境遭到破壞。

極右派的波索納洛是氣候變遷懷疑論者，也因亞馬遜森林砍伐問題在他治下急遽惡化而面臨抨擊聲浪。

環保人士認為，波索納洛推動開放亞馬遜保護區供採礦和農業綜合企業所用，並且刪減環境保護計畫政府經費，導致環境破壞問題日益嚴重。

© 2021 AFP