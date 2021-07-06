巴黎市容髒亂網路罵聲一片 市府推措施整頓

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（法新社巴黎5日電） 法國巴黎是世上最多人造訪城市之一，然而近日社群媒體上發起的活動卻抨擊巴黎市區充斥垃圾和其他有礙觀瞻的事物，官員今天公布8大措施，意在整頓市容。

巴黎居民數月來持續張貼髒亂或損壞傢具、廢棄機車或疫情期間咖啡館搭建的搖搖欲墜露台，並附上「＃垃圾巴黎」（#saccageparis）主題標籤，令市府感到沮喪。

這使得考慮競選總統的社會黨巴黎市長伊達戈（Anne Hidalgo）為這些批評進行辯駁。

巴黎副市長葛瑞格華（Emmanuel Gregoire）在記者會上表示：「我們這麼做並非為了回應垃圾巴黎，但當市民批評我們時，他們值得被聽見和尊重。發起垃圾巴黎活動的組織所言並沒有錯。」

葛瑞格華說，這些推動「新美學」的措施將涵蓋重新粉刷公共空間的歷史元素，包括第二帝國時期裝飾華麗的鐵和木頭制「達維烏」（Davioud）長椅。

巴黎也將拆除或翻新類似成堆雜亂鐵路軌枕的Mikado長椅，許多巴黎人對它又愛又恨。

葛瑞格華表示將拆除2000塊左右的「無用」廣告看板，並誓言要為疫情期間迅速開闢、60公里長的自行車道coronapistes設立「更多各自獨立且和諧的」繪畫與路障。

伊達戈的右翼批評者和部分居民指控她前往法國其他城市，為她傳言將競選明年總統一事爭取盟友，而讓巴黎遭到忽視。

伊達戈則宣稱，巴黎正淪為抹黑活動的目標，並承諾在市長第2任期內將清潔預算支出倍增至12億美元。

© 2021 AFP