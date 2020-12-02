巴黎市郊運河底磁鐵吸寶 拉出單車、炮彈、古董槍

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（法新社法國龐坦市1日電） 兩名「釣客」上周利用強力磁鐵，從巴黎市郊一段運河中「釣」出51 輛出租單車，這個數量就算對老練的業者來說，都相當驚人。

巴黎都會區外環道的東北方迅速發展成中產階級聚居之處，烏克運河（Ourcq canal）就流經這一帶。

20歲的大學生夏萊（Clement Charret）今天接受法新社訪問時說：「真不可思議，我們開頭半小時就拉上來20輛車。」

約15輛比較新的單車被巴黎市共享單車Velib'的員工帶走，其餘單車沾滿淤泥和雜草，排列在河岸上。

除了單車以外，夏萊和綽號「萬磁王」（Magneto）的好友恩佐（Enzo）也在運河裡找到一輛機車和一個交通號誌。

夏萊住在鄰近運河的林亭市（Pavillon-sous-Bois ）。他說，雖然用磁鐵吸到單車已經很特別，但這還不是他找到最有意思的東西。

他最喜歡的寶物是「第一次世界大戰的一把刺刀，和一支拿破崙三世（Napoleon III）時期的左輪手槍」。

夏萊去年還發現兩個二戰時期的炮彈，必須請排雷隊介入處理。

過去一年半以來，夏萊一直在烏克運河深處捕撈，他說是「為了好玩，但大部分也是為了清理」。

© 2020 AFP