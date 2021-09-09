巴黎恐攻案開庭 唯一倖存主嫌抱怨被當狗對待

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（法新社巴黎8日電） 2015年11月震驚全球、奪走130條人命的巴黎連環恐攻案，今天開庭審理。當年唯一倖存的主嫌出庭時抱怨，他和其他被告被「當狗對待」。

31歲的嫌犯阿布岱斯蘭（Salah Abdeslam）開庭4小時後，從被告席中咆哮他「從未抱怨過，因為在死後，我們將復活」。

一群槍手和自殺炸彈客代表激進組織伊斯蘭國（IS），於2015年11月13日在巴黎發動連環恐攻，6家餐廳和酒吧、巴塔克蘭劇院（Bataclan）和國家體育館遭攻擊，造成數百人人受傷，逾百人死亡，是法國戰後死傷最嚴重的恐攻案，有20被告受審。

31歲的阿布岱斯蘭當時繫上自殺炸彈腰帶，但未引爆身上爆裂物。他從2016年4月入獄迄今，大部分時間是單獨監禁，據信是巴黎恐攻案唯一倖存嫌犯。

在主審法官問他姓名時，阿布岱斯蘭以伊斯蘭教條「清真言」（Shahada）回答：「我要作證：萬物非主，唯有真主，穆罕默德是真主的使者。」。

他後來對主審法官咆哮2分鐘，說被告被「當狗對待」。根據BFM電視報導，旁聽席中的受害者及受害者家屬中有人回嗆：「你這個混蛋，有130人喪命。」

在和他同坐的一名被告身體不適時，阿布岱斯蘭比着手指，對主審法官說，巴黎司法宮這間量身訂做的法庭「非常不錯」，而被告卻被「當狗對待」。

巴黎恐攻案審判結果預計明年5月宣布。

© 2021 AFP