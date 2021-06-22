巴黎時裝周登場 少數品牌實體發表會試水溫

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（法新社巴黎22日電） 法國時裝周本周由男裝發表會揭開序幕，時尚品牌小心翼翼重返實體發表會伸展台，一年多來的疫情危機造成時尚業混亂，不少人懷疑能否重返過去的傳統時裝周。

隨着防疫封鎖措施鬆綁，巴黎時尚界很多人希望今天登場的男裝發表會，代表着時尚界重返常軌的開端。

儘管如此，巴黎時裝周中，72個品牌中只有6個將舉行現場發表會，當中包括兩大品牌迪奧（Dior）和愛馬仕（Hermes） 。

義大利米蘭本周舉行的2022春夏時裝展（Spring/Summer 2022）也是試水溫，47個品牌中只有Dolce and Gabbana、Etro和亞曼尼（Armani）等3個品牌舉行現場發表會。

而紐約時裝周9月前都不會舉行實體發表會，倫敦時裝周目前仍維持線上發表會形式。

法國很多知名時尚品牌像是路易威登（Louis Vuitton）、Dries Van Noten、Loewe和Tom Browne，仍以線上方式舉行發表會。

法國高級時裝和時尚聯合會（French Federation of Haute Couture and Fashion）主席莫蘭德（Pascal Morand）告訴法新社，「重返實體現場（發表會）的慾望非常強烈」。

不過，他也不諱言用「實體數位」（phygital）來描述目前的狀態。「這不是A或B，而是兩者兼有。這是創新的跡象。」

© 2021 AFP