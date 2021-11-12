巴黎會議在即 300名外國傭兵將先離開利比亞

（法新社的黎波里11日電） 利比亞軍方消息人士今天表示，軍事強人哈夫塔（Khalifa Haftar）方面所僱傭兵和外國軍事人員約300人，即將離開利比亞。

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位於利比亞東部的哈夫塔軍方代表在聲明中說，應法國要求，第一批300名傭兵和外國軍事人員將予遣返。

為討論恢複利比亞穩定情勢，一場國際會議即將在巴黎召開。

聯合國估計，目前有2萬名傭兵與外國士兵部署在利比亞，包括來自俄羅斯傭兵組織瓦格那集團（Wagner）及查德、蘇丹和敘利亞的軍事人員。

法新社報導，哈夫塔盤據東部，自封利比亞國民軍（LNA），據信有阿拉伯聯合大公國、俄羅斯和埃及的軍力在背後撐腰；而聯合國承認的利比亞全國團結政府（GNA）則有土耳其力挺。在2019年至2020年戰爭中，的黎波里政府擊退敵軍，土耳其扮演至關重要協助角色。

聯合國10月公布一項報告指出，所有各方，包括第3國家、外國士兵和受僱傭兵，已違反國際人道法，其中有些還犯下戰爭罪。

利比亞飽受戰爭蹂躪，自2011年北大西洋公約組織（NATO）支持人民起義、推翻強人領袖格達費（Moamer Kadhafi）以來，利比亞一直難以走出暴力，內戰已讓這個富藏石油的國家國困民窮。

東西雙邊政府於2020年10月簽署停火協議，同意共組聯合政府，今年3月利比亞國民代表大會批准臨時過渡政府即新的民族團結政府成立。

在聯合國所支持的藍圖規畫中，利比亞即將舉行大選。8日開始候選人登記；根據時程，今年12月投票選總統，明年1月舉行國會選舉。

© 2021 AFP