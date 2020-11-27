巴黎警員毆打非裔男再惹眾怒 被停職調查

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（法新社巴黎26日電） 法國巴黎有數名警員被拍到毆打一名非裔音樂製作人，引發對於警察暴力的新一波眾怒。當局已展開調查，內政部長也於今天下令將涉案警員停職。

根據新聞網站Loopsider發布的影片，非裔音樂製作人米歇爾（Michel）在巴黎第17區正想走入一間音樂工作室時，被幾名警察反覆毆打。

先前已有一連串關於警察對非裔及阿拉伯裔公民施行暴力的大動作調查；同時，對於新法案意欲限制媒體發布警員臉孔影像的權利，疑慮也愈來愈多。

在此案中，米歇爾因暴力及不遵從警方而被捕，但檢察官不予調查，轉而調查警員本身在掌握權力時的暴力行為。

內政部長達馬南（Gerald Darmanin）推文表示：「我要求（巴黎）警署署長將涉案警員暫時停職。」

米歇爾的律師阿里（Hafida El Ali）接受法新社訪問時說，米歇爾基於「肆無忌憚攻擊他的警察說謊」，已被拘留48小時。

巴黎檢察官海茲（Remy Heitz）說，已要求法國全國警察督察署（IGPN）儘快說明事發經過。

Loopsider近幾個月已數度發布關於警察暴力的消息，這家網路媒體表示，這些影像「必須揭露，以理解問題全貌」。

Loopsider表示，米歇爾原本是因為沒戴口罩被警察攔下，接着成為警察種族暴力的受害者。

米歇爾今天與律師前往全國警察督察署申訴，他受訪時說：「應該保護我的人卻攻擊我。這種事不該發生在我身上。我只希望這3個人依法受罰。」

在此案發生前，警方23日使用催淚瓦斯驅逐巴黎市中心難民營里的移民，這周飽受批評。檢方針對一名記者和一名移民在這起事件中遭受暴力一事，也已展開調查。

法國國民議會24日初步通過一項安全法案，意在限制媒體發布警員臉孔的照片或影片，但距離正式通過立法還有一段距離。

媒體工會認為，這項法案可能讓警察得以妨礙記者工作，甚至不讓記者記錄警察暴力行為。

米歇爾的律師阿里說：「如果我們手上沒有（米歇爾被毆打的）影片，我的當事人就得去坐牢了。」

© 2020 AFP