巴黎郊區爆割喉案 法國總統推文關切

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（法新社法國蘭保葉23日電） 巴黎西南郊蘭保葉警察局一名女性僱員今天走入警局時，遭到一名36歲突尼西亞籍男子割喉，傷重不治。警方隨後擊斃這名男子並逮捕3名關係人。法國總統馬克宏推文關切此案。

馬克宏（Emmanuel Macron）從非洲國家查德返國途中，在推特上表示：「我們絕對不會放棄對抗伊斯蘭恐怖主義。」

受害者是名為史黛芬妮（Stephanie）的49歲婦女，在警局擔任行政助理，育有2女。她當時在警局門口遇襲，喉部被刺兩刀，兇嫌隨後遭警方擊斃。

帶領調查的反恐檢察官李卡爾（Jean-Francois Ricard）已朝恐怖攻擊方向偵辦，因為兇嫌犯案時的言論顯示有恐攻動機。知情人士說，兇嫌當時曾高喊「真主至大」（Allahu Akbar）。

警方消息人士透露，兇嫌是突尼西亞人，2009年非法來到法國，但之後取得居留文件，不久前搬到蘭保葉（Rambouillet），並非情報和維安單位先前所注意的可疑分子。

法國總理卡斯特克斯（Jean Castex）和內政部長達馬南（Gerald Darmanin）在案發後都趕赴現場。達馬南表示，全國警局都將加強維安。

© 2021 AFP