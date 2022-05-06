巴黎香奈兒珠寶店驚爆搶案 損失尚待調查

（法新社巴黎5日電） 法國警方告訴法新社，一個武裝犯罪集團今天在光天化日下搶劫巴黎市中心文當廣場（Place Vendome）附近的香奈兒（Chanel）手錶和珠寶店，損失金額尚待調查。

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當地警方表示，犯下搶案的4名嫌犯都戴着口罩和安全帽，其中至少1人攜帶突擊步槍，一名目擊者則說其他嫌犯也持有自動武器。搶案期間無人受傷，目前尚不清楚損失金額。

現場目擊者拍攝並在社群媒體廣為流傳的影片顯示，嫌犯做案後騎乘2部摩托車逃逸。

影片畫面可見，3名黑衣人步出珠寶店，第4名嫌犯則用肩帶背着突擊步槍在摩托車上等候。

目擊者之一、在案發現場對面服飾店工作的26歲員工馬蒂諾（Anastasia Martino）表示，下午約2時30分時，她在店外抽菸休息，接着注意到「一名持有卡拉希尼柯夫（Kalashnikov）步槍的男子在摩托車上。」

她還說：「2分鐘後，3名男子從精品店裡出來，手上拿着黑色大袋子，他們也持有自動武器。然後他們騎上2部摩托車迅速離開現場。」

馬蒂諾的同事、31歲的恩戈（Cyril Ngo）則指出，搶案歷時長達10分鐘，「他們顯然不是專業搶匪。」

搶案發生後，警方隨即封鎖該地區，案發珠寶店也暫時關門。

發生搶案的香奈兒珠寶店位於和平路（Rue de La Paix）上，這一帶是全球最時尚的購物街之一，尤以奢華珠寶店着稱。

© 2022 AFP