市場對經濟復蘇樂觀心理升高 亞股多收漲

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（法新社香港28日電） 亞洲股市今天漲多跌少，投資人樂見美國初請失業救濟人數再度優於市場預估，升高外界對美國經濟復蘇的樂觀心理。

此外，美國總統拜登今天稍後將提出6兆美元支出方案，其中包括大型基礎建設計畫和美國家庭計畫，也對市場帶來鼓舞。

儘管龐大的支出可能會增加通膨壓力，但投資人樂於忽略這點，選擇把焦點放在對經濟的提振，除了財政部長葉倫（Janet Yellen）外，聯邦準備理事會（Fed）官員也認為，即使物價攀升也將是短暫的。

隨着市場焦點從通膨疑慮和疫情，轉移到因疫苗開始施打以及經濟重啟帶來的通貨再膨脹（reflation）議題，亞洲股市本周普遍上揚。

萬達（OANDA）資深分析師海利（Jeffrey Halley）說：「當然，總統想要的和他可以從國會拿到的，可能會有很大的不同，但那樣的支出水準，亞洲似乎感受到他們可以分到一些好處。」

亞股今天隨着前一天美股道瓊和標準普爾指數收高，繼續推進近來的漲勢。日股今天在日圓走軟帶動下，收盤大漲逾2%。雪梨和台北股市也上漲超過1%。

首爾、馬尼拉、曼谷、雅加達和新加坡股市都走高，香港股市持平作收。上海和威靈頓股市則收跌。

© 2021 AFP