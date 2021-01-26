市場憂心美國新振興方案 亞洲股市幾乎一片慘綠

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（法新社香港26日電） 亞洲股市今天幾乎一片慘綠，未能延續昨天強勁漲勢，主因美國總統拜登推出的巨額振興經濟方案可能遭到稀釋，甚至拖上數周仍無法通過，引發市場不安情緒。

法新社報導，對於拜登推出1.9兆美元（約新台幣53兆元）經濟振興方案的希望，一直是近幾周市場上漲的最大動力。但各界日漸憂心，美國國會協商時可能削弱這項方案。

美國上月底才通過9000億美元（約新台幣25兆元）疫情紓困案，共和黨人、甚至部分民主黨人都對新方案的規模感到擔心。

拜登昨天指出：「直到我們協商過程進入尾聲，而這可能要到數周之後，我無法預期我們能否達成協議，或是整個方案有多少部分能通過或不能通過。」

民主黨籍參院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）表示，這項法案可能要到3月才會準備就緒。他表示：「我們將設法在下個月或一個半月後通過這項法案。」

東京股市日經225指數下跌1.0%，收28546.18點；香港恆生指數下挫2.6%，收29391.26點；上海證券交易所綜合指數挫1.5%，收3569.43點。

首爾股市下跌逾2.0%，台北、馬尼拉及雅加達股市下挫逾1%，新加坡股市收跌1.0%，威靈頓股市下跌0.6% ，但曼谷股市上漲0.8%。雪梨股市今天因國定假日休市。

© 2021 AFP