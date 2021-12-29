市場憂心2022年前景不確定 亞股多收跌

（法新社香港29日電） 亞洲股市今天跌多漲少，「耶誕行情」浮現疲態、市場仍憂心COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株疫情，加上2022年經濟前景不確定，都對亞股造成衝擊。

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穆迪（Moody's）經濟師詹迪（Mark Zandi）在報告中表示，Omicron固然會對2022年第1季的成長造成影響，但因之後會出現反彈，對全年「不會帶來實質衝擊」。

「即使Omicron疫情舒緩，幾乎肯定還會有其他（變異株）。但我們預期今後每一波新疫情對醫療體系和經濟的破壞力，都比前一波低。」

日本東京股市今天在市場交易清淡下收低，日經指數收跌0.56%，韓國首爾股市也收挫0.89%。

中國股市今天走低，上海綜合股價指數收跌0.91%。分析師認為陸股可能是被貴州茅台等酒商的跌勢拖累。中原證券分析師張剛表示：「市場走勢主要是被一些藍籌股拖累，尤其是那些白酒酒商。可能是部分基金在近來反彈後，想在年底前落袋為安。」

港股今天收挫，恆生指數收跌0.83%，主要因投資人關切2022年前景不確定性，以及中國房地產市場持續的債務危機。

至於亞洲其他股市，台北股市收漲0.28%，雪梨股市勁揚1.21%，新加坡股市收漲0.31%。

© 2021 AFP