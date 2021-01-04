市場樂觀展望2021年 亞洲股市普遍上漲

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（法新社香港4日電） 市場樂觀展望2021年經濟前景，激勵投資人今天滿懷希望展開新的一年，亞股普遍上漲，因為疫苗推出帶來的希望抵消了感染病例激增帶來的恐懼。

法新社報導，在英國脫歐及美國新振興方案的不確定性消失後，人們現在關注的是2020年疫情災難後的經濟復蘇。各界普遍預期，隨着生活局部恢復如往常，各國將出現強勁經濟反彈。

自全球股市去年3月陷入谷底以來，多國政府及央行注入的大量現金一直是股市反彈關鍵動力。分析家預期，寬鬆貨幣政策在可預見未來將維持下去，尤其是美國聯邦準備理事會（Fed）。

今年股市將有強勁表現雖是共識，但坎伯蘭顧問公司（Cumberland Advisors）合夥創辦人兼投資長柯多克（David Kotok）警告，今年首季可能依然艱難，因為疫苗雖在施打，但疫情仍在傳播。

東京股市日經225指數下跌0.7%，收27258.38點；香港恆生指數上漲0.9%，收27472.81點；上海證券交易所綜合指數上揚0.9%，收3502.96點。

首爾股市勁揚2.5%，雪梨股市上漲逾1%，新加坡股市、台北股市、孟買股市、馬尼拉及雅加達股市皆上揚。

© 2021 AFP