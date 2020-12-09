市場看好新創公司 紛紛首次公開募股

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（法新社舊金山9日電） 公司市值達10億美元以上、被稱為獨角獸的未上市新創公司，今年得利於市場看好其快速成長潛力及疫情使人們生活方式改變，紛紛進行首次公開募股，包括Airbnb和DoorDash在內。

一些估值可觀甚至高達數百億美元的初次上市公司，集中在科技業，比如今年稍早上市的大數據分析公司Palantir，以及雲端軟體運算公司Snowflake。

根據StockAnalysis.com，今年截至目前為止，美國股市已有420宗首次公開募股，比去年同期增加約88% 。

研調機構Dealogic統計，今年在美國開始上市的公司總共籌募約1448億美元（約新台幣4兆1737億元）資金，創過去25年來的最高紀錄。

韋德布希證券公司（Wedbush Securities）分析師艾夫斯（Dan Ives）表示：「過去5－7年來已有一些實力最強的科技公司上市，像是Palantir，今年無疑是首次公開募股大爆發的一年。」

艾夫斯說，投資人對電子商務、資安以及雲端運算等產業的「長期利多題材」尤其感興趣。

本周以大手筆首次公開募股的公司包括疫情期間業績飆漲的美國最大第三方餐飲外送服務公司DoorDash、房屋分享出租網站Airbnb與跨境電商Wish。（譯者：曹宇帆/核稿：張佑之）

© 2020 AFP