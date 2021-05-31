市場走向缺乏催化劑 亞股漲跌互見

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社香港31日電） 亞洲股市投資人今天難以接續上周推漲動力，在等待新的買進因素出現前，有人選擇獲利了結。如今眾人目光放在美國將發布的重要就業數據，亞股收盤走勢分歧。

市場雖然擔憂，隨着今年經濟活動預料大幅回溫，將引發物價飆漲、迫使央行緊縮貨幣政策；但最近公布並受到密切關注的美國通貨膨脹數據大增，且漲幅超越預期，投資人卻從容以對。

通膨數據公布後，作為美國利率未來走向重要指標的美國10年期公債殖利率微幅下跌。投資人的平靜反應，與最近幾次類似情況大相逕庭。

澳洲投資公司安保資本（AMP Capital）經濟學家奧立佛（Shane Oliver）指出：「由於基數效應、大宗商品價格上漲帶來的衝擊延後出現及供應瓶頸等因素持續發酵，未來幾個月害怕通膨升溫的氣氛很可能有更多增強機會；但現在又出現一些跡象顯示，通膨率飆升將只是暫時現象。」

投資人注意力如今擺在本周將公布的美國5月就業市場報告，內容將提供外界去年受疫情衝擊而崩潰的美國經濟最新復蘇情況。

美國股市三大指數28日收盤小漲，亞股今天則走勢搖擺。中國公布5月製造業活動成長速度微降，但未引起投資人反應。

東京股市今天收盤下挫1%，雪梨股市收跌0.3%，新加坡股市收跌0.5%，馬尼拉和吉隆坡股市也皆收黑。

但上海股市收漲0.4%，香港股市收漲0.1%，首爾股市收高0.5%，台北股市終場更上揚1.2%，威靈頓、曼谷、雅加達和孟買股市也全數收紅。（譯者：張正芊/核稿：林治平）

© 2021 AFP