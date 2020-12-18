市場關注美國振興經濟方案進展 亞股多收跌

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社香港18日電） 亞洲股市今天沒有延續前一天的漲勢，也未能接棒華爾街股市的破紀錄漲勢，市場投資人關注美國國會振興方案的進展，國會議員似乎終於接近達成協議。

各地股市11月走高，但12月無法持續漲勢，主要因全球各地2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病例飆升，以及病歿人數攀升，令人憂心，抵銷了美國振興經濟方案和英國脫歐談判出現突破跡象，以及疫苗消息等利多。

美國振興經濟方案還在國會卡關，國會議員希望能在年底能通過，趕在現有紓困措施到期前推出。

參議院多數黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）在聲明中說：「我對我們的討論和進展有信心。我相信大家都以善意朝達成結果的共同目標邁進。」麥康奈特別指出，法案中包括直接把錢給民眾。

「我們將一直在這裡，直到我們完成任務，即使這意味着工作到周末或直到周末結束。」

Axi Trader市場策略師殷尼斯（Stephen Innes）說：「隨着交易室打卡鐘發出今年最後的聲響在即，周末前可能會出現一些獲利了結、減少風險部位的情況，充滿了設定條件的交易，這在意料之中。

「但圍繞在英國脫歐和美國振興經濟方案的風險非二元性，因為華爾街的感覺是，這是遲早的問題。因此，除非美國振興方案或英國脫歐的談判大門關閉，否則風險不致有太大的變數。」

日股日經指數收跌0.16%；港股恆生指數收挫0.67% ；上海股市收跌0.29%；台北股市收跌0.06%；澳洲股市收跌1.20%；新加坡股市收跌0.32%。韓股Kospi指數收盤微漲0.06%。

© 2020 AFP