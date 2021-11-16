市場關注通膨及拜習會 亞洲股市走勢分歧

（法新社香港16日電） 亞洲股市今天走勢分歧，通膨仍是市場關切的問題，同時，投資人也試圖評估美國總統拜登和中國國家主席習近平兩人視訊會議的成果。

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在各國央行於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發初期實施的超寬鬆貨幣政策帶動下，全球股市歷經了約18個月的強健漲勢，許多股市創下歷史新高，或是寫下多年高點。

但隨着經濟復蘇步上軌道、人們重回近似以往的常態，在需求激增和供應鏈混亂的推升下，通膨正攀至數十年來前所未見的水平，迫使央行官員緊縮貨幣政策。

英國中央銀行英格蘭銀行（Bank of England）總裁貝里（Andrew Bailey）表示，他對於「通膨的情況感到非常不安」。

另一方面，拜登與習近平備受期待的視訊會談在歷經3個多小時後結束，雙方皆就台灣未來發出強烈警告，同時談及人權及新疆議題。

但他們也呼籲改善溝通，拜登表示，這是他們「身為中美領導人的責任，以確保我們國家間的競爭不會轉向衝突，無論是有意或無意」。

儘管如預期般阻礙美中關係的許多議題沒有突破，澳洲國民銀行（National Australia Bank）分析師卡崔爾（Rodrigo Catril）指出：「兩人願意對談是好消息。」

東京股市日經225指數小漲0.1%，收29808.12點；香港恆生指數上揚1.3%，收25713.78點；上海證券交易所綜合指數下挫0.3%，收3521.79點。

台北、馬尼拉、曼谷及雅加達股市揚升，新加坡、首爾、雪梨及威靈頓股市則下滑。

© 2021 AFP