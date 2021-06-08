市場靜待美國公布通膨數據 亞股多收跌

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（法新社香港8日電） 亞洲股市今天多收跌，投資人靜待美國本周稍後將公布的重要通膨數據，若又出現強勁的通膨數據，恐升高美國聯邦準備理事會（Fed）開始考慮調整超寬鬆貨幣政策的壓力。

美國10日將公布的通膨數據料顯示，5月消費者物價躍增4.7%，高於4月增幅，成為2008年以來最高。

萬達（OANDA）市場分析師莫雅（Edward Moya）說：「即使本周稍後即將公布的通膨報告未顯示物價壓力大幅減速，可能也不會改變聯準會任何成員關於通膨的看法。」

「隨着全球（企業）稅和通膨疑慮加深，華爾街可能會看到投資人對於黃金等避險資產的需求好轉。」

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）日前表示，美國總統拜登（Joe Biden）政府4兆美元計畫引發的物價上揚壓力只是暫時性，而且在經過10年的低通膨和低利率後，升息其實是正面的。

澳洲聯邦銀行（Commonwealth Bank of Australia ）的曼第（Kim Mundy）表示：「（聯準會政策委員會）何時開始緊縮資產收購計畫仍是市場參與者面對和關心的重點。」他表示，聯準會可能在7到9月開會時，開始討論縮減購債計畫。」

儘管日本今天公布今年前3個月經濟萎縮幅度低於預期的正面消息，日經指數今天仍收跌0.2％，來到28963.56點。

香港恆生指數收盤持平在28781.38點。上海綜合指數則是下跌0.5%，來到3580.11點。

至於其他股市，首爾股市、台北股市等收跌，雪梨和威靈頓股市則收高。

© 2021 AFP