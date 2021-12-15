市場靜待美國聯準會決議 亞股多收低

（法新社香港15日電） 亞股今天多收跌，投資人不安地等待美國聯邦準備理事會今年最後一場決策會議結果，外界預期聯準會將宣布加速退出量化寬鬆措施，與此同時，Omicron變異株引發對經濟復蘇疑慮。

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在能源價格攀升，長期供應鏈壅塞和需求飆升等情況下，今年物價飆升，全球央行面臨越來越多採取行動以抑制通膨的壓力。

上周公布的數據顯示美國11月消費者物價創下40年來最大的增幅，證實美國聯邦準備理事會（Fed）將聚焦在提早結束龐大的購債計畫，以利在2022年中開始升息。

過去幾個月來，央行大規模寬鬆政策可能結束的前景，拖累全球股市表現，造成不少改寫多年新高的股市漲勢告終。

澳洲國民銀行（National Australia Bank）分析師卡崔爾（Rodrigo Catril）表示：「市場已經預期將宣布提早緊縮貨幣寬鬆。」

「（聯準會政策理事會）也將公布一連串新預測數字，之前在6月和9月公布的預測數據，帶來經濟成長上修，以及預期會提早升息。」

「6月開始公布的數據基本上提供更多通膨壓力的佐證，因此，問題將是聯準會的改變會有多強硬。」 然而，美國外彙經紀商安達（OANDA）分析師莫雅（Edward Moya）表示， 外界憂心聯準會終於翻轉一直以來表示通膨只是暫時性的說法後，可能會做出錯誤的行動。

「投資人最擔心的是聯準會的政策錯誤，而答案在（政策）決議（以及記者會前）不會揭曉。」

聯準會今天公布最新貨幣政策決議後，歐洲中央銀行和英國央行英格蘭銀行也接着在明天公布最新貨幣決策。

日股日經225指數收盤微漲0.10%，港股恆生指數則挫0.91%，上海綜合股價指數收跌0.38%。

至於亞洲其他股市，雪梨、威靈頓、新加坡及馬尼拉股市收跌。台北、首爾股市則收漲。

© 2021 AFP