市場靜待聯準會決議和拜登演說 亞股漲多跌少

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（法新社香港28日電） 亞洲股市今天漲多跌少，投資人靜待美國聯邦準備理事會（Fed）決策會議結果，以及美國總統拜登（Joe Biden）上任以來首場國會演說。

儘管最新公布的企業財報再度超乎預期，華爾街股市昨天卻以近乎平盤作收，未對亞洲股市發揮提振作用。分析師表示，利多不漲意味着這波漲勢恐失去動能。

儘管部分國家陸續施打疫苗、鬆綁防疫封鎖措施因而使經濟逐漸復蘇反彈，外界仍日益擔心一些病例飆升的國家，特別是印度和巴西，恐對全球復蘇帶來打擊。

除此之外，外界一直以來憂心的通膨問題也對股市造成壓力。不少觀察家提醒，預期的經濟活動和需求激增將對物價造成上揚壓力，迫使央行將利率由目前的超低水準向上調升。

聯準會主席鮑爾（ Jerome Powell）預期將重申，在美國失業情況獲得控制以及通膨持續攀升以前，將維持利率在歷史低檔不變。儘管如此，不少人認為一旦物價不斷上揚，聯準會恐難以堅守承諾。

CMC Markets公司分析師休森（Michael Hewson）說：「現在的經濟前景和聯準會3月召開上次會議時的情況截然不同，聯準會的主要關注點是設法緩和市場對經濟強勁反彈的樂觀情緒；而市場在通膨壓力急升令人憂慮的情況下，同時也預期聯準會可能將開始考慮減碼購債計畫，或在2024年以前開始升息。」

日股日經指數終場上漲0.21%，收在29053.97點；港股恆生指數上揚0.45%，收在29071.34點；上海綜合股價指數收盤上漲0.42%，來到3457.07點。

至於亞洲其他股市，雪梨、威靈頓、新加坡股市都收漲，首爾和台北股市則收跌。

© 2021 AFP