市場靜待Fed主席全球央行年會演說 亞股跌多漲少

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（法新社香港26日電） 亞洲股市今天跌多漲少，市場對於全球經濟復蘇的希望，以及疫情新增病例可能減緩的跡象，不敵中國鐵腕監管打壓和美國聯邦準備理事會（Fed）超寬鬆貨幣政策恐將結束的前景。

美國食品暨藥物管理局正式批准美國藥廠輝瑞（Pfizer）和德國生技公司BioNTech合作推出的COVID-19 疫苗，以及外界揣測Fed不急着結束超寬鬆貨幣政策等因素，帶動本周股市大致走高。

然而，就在華爾街持續創新高之際，亞洲投資人看待未來前景，卻轉趨謹慎。

市場本周目光鎖定Fed主席鮑爾（Jerome Powell）27日在懷俄明州傑森霍爾（Jackson Hole）全球央行總裁年會上的演說，在通膨攀升和經濟反彈下，外界希望從中一窺Fed政策動向跡象。

摩根士丹利（Morgan Stanley）分析師丁格拉（Guneet Dhingra）說：「當聯準會真正宣布逐步縮減貨幣寬鬆，對於緊縮的速度和過程的彈性與否，將透露某種程度的訊息。」

「這可以提供關於升息循環的重要跡象，尤其是關於升息的速度。」

日股日經指數微幅收漲0.06%，來到2772.29點。港股恆生指數收跌1.08%，來到25415.69點。上海綜合股價指數收挫1.09%，來到3501.66點。

韓國央行韓國銀行（BOK）今天宣布上調基準利率一碼至0.75%，成為首個升息的主要經濟體之一。首爾股市今天收跌。

雪梨、威靈頓、馬尼拉和雅加達股市也收低。新加坡和台北股市則微幅收高。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）

© 2021 AFP