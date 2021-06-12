布克保羅合拿55分 太陽勝金塊季後賽次輪聽牌

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（法新社丹佛11日電） 布克、保羅今天分別拿下28分、27分，讓太陽116比102輕鬆擊敗金塊，在季後賽次輪「聽牌」。

美國職籃NBA西區第2種子鳳凰城太陽，在主場進行的季後賽次輪前兩戰都拿下勝利，以2比0領先的姿態，於今天前往第3種子丹佛金塊主場踢館。

這場系列賽第3戰開打後，太陽就毫不留情，首節三分球投8中5，命中率高達6成25，單節21次出手命中15球，整體投籃命中率高達7成14，在布克（Devin Booker）單節攻下11分的帶領下，以37比27領先金塊。

次節太陽始終保持領先，最多領先達13分，但金塊在約基奇（Nikola Jokic）單節8分帶領下反撲，並在中場前打出6比0的小高潮，讓太陽上半場以59比55，剩下4分領先。

下半場的比賽，布克在第3節攻下11分，率隊打出單節31比21的攻勢，讓太陽以90比76帶着14分領先進入最後一節。

末節，金塊反撲無力，讓太陽最終以14分之差帶走勝利。

太陽今天先發5人的得分都達兩位數，布克攻下全隊最高的28分；保羅（Chris Paul）貢獻27分、8助攻；克勞德（Jae Crowder）、布里吉斯（Mikal Bridges ）分別拿下14分、11分；艾頓（DeAndre Ayton）有10分、15籃板的雙十成績。

金塊的約基奇今天轟下全場最高32分，還搶下20個籃板，並送出10次助攻，有大三元的成績；替補的莫里斯（Monte Morris）攻下21分；小波特（Michael Porter Jr.）、巴頓（Will Barton）分別有15分、14分進帳。

© 2021 AFP