布克30分 太陽輕鬆擊敗湖人聽牌

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（法新社鳳凰城1日電） 鳳凰城太陽在布克攻下30分的情況下，一路輕鬆領先，最終以115比85擊敗戴維斯缺陣的洛杉磯湖人，在季後賽首輪「聽牌」。

美國職籃NBA西區第2種子太陽、第7種子湖人在季後賽首輪打完4戰，以2比2平手。關鍵的第5戰，湖人戴維斯（Anthony Davis）因傷無法出賽，是湖人的一大利空。

湖人、太陽系列賽第4戰，戴維斯帶傷上陣，但只打了上半場，下半場就不克再戰，經過核磁共振（MRI）檢查，確認他的傷勢是鼠蹊部拉傷，但湖人僅把他放進每日傷兵名單，可見對他的傷勢並未太過悲觀，但他今天並未出賽。

這場比賽的首節，布克（Devin Booker）10次出手命中7球，包含三分球兩投全進，單節砍進18分，加上替補的潘恩（Cameron Payne）也攻下10分，讓太陽以34比26取得領先。

次節太陽只讓湖人拿下10分，並打出單節32比10的猛烈攻勢，在上半場就以66比36領先湖人30分之多。

下半場湖人反撲無力，終場太陽以115比85輕鬆獲勝，在7戰4勝制的比賽，率先以3比2聽牌。

湖人今天整體投籃命中率僅3成45，不敵太陽的4成57，是輸球的一大關鍵。

太陽的布克此役攻下全場最高30分，潘恩、布里吉斯（Mikal Bridges）、強森（Cameron Johnson）分別獲得16分、13分、11分。

湖人陣中僅3人得分達兩位數，最高的是攻下24分的詹姆斯（LeBron James），庫茲馬（Kyle Kuzma）、何頓-塔克（Talen Horton-Tucker）分別獲得15分、11 分。

© 2021 AFP