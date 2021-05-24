布克34分艾頓繳雙十 太陽季後賽首戰擊敗湖人

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（法新社鳳凰城23日電） 太陽今天靠布克轟下34分，加上艾頓繳出21分、16籃板的雙十表現，以99比90擊敗湖人，在季後賽首戰取勝。

美國職籃NBA季後賽，西區2種子鳳凰城太陽今天在主場迎戰在附加賽驚險逆轉金州勇士，才以第7種子身分闖進季後賽的衛冕軍洛杉磯湖人。

太陽的布克（Devin Booker）、艾頓（DeAndre Ayton）等人都是首次打季後賽，但在資深後衛保羅（Chris Paul）帶領下，他們今天對上詹姆斯（LeBron James）、戴維斯（Anthony Davis）率領的湖人，打來完全看不出「菜味」。

太陽今天一路領先，第4節前段一度86比70領先達16分，但湖人此時反撲，打出7比0攻勢，讓太陽僅剩個位數領先。

但布克的投籃持續得手，艾頓也成功護框，他這場比賽搶下8個進攻籃板，且整場比賽11次出手命中10球，兩人超水準的演出，讓湖人終究無法逆轉戰局。

太陽此役贏球後，在兩隊7戰4勝制的系列賽取得1比0領先，唯一的隱憂是保羅在第2節出現右肩傷勢。

太陽的布克今天轟下全場最高34分，艾頓有21分16 籃板的雙十演出，布里吉斯（Mikal Bridges）和板凳出發的強森（Cameron Johnson）各拿下10分。

詹姆斯今天為湖人貢獻18分7籃板10助攻；施洛德（Dennis Schroder）、戴維斯分別獲得14分、13分；德拉蒙（Andre Drummond）和替補的哈洛（Montrezl Harrell）都獲得12分；卡魯索（Alex Caruso）則獲10 分。

稍早東區第1種子費城76人，靠哈里斯（Tobias Harris）轟下個人季後賽新高37分，以125比118擊敗經過附加賽洗禮才闖進季後賽的第8種子華盛頓巫師。

© 2021 AFP