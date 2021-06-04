布克47分轟垮衛冕軍湖人 太陽闖季後賽次輪

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（法新社洛杉磯3日電） 布克今天轟下47分，太陽113比100擊敗湖人，4比2在系列賽勝出，闖進季後賽次輪。

美國職籃NBA西區第2種子鳳凰城太陽在季後賽首輪打完5戰後，以3比2「聽牌」，兩隊今天在第7種子洛杉磯湖人的主場進行第6戰。

湖人球星戴維斯（Anthony Davis）在系列賽第4戰因傷只打半場，第5戰因鼠蹊部拉傷缺陣，今天勉強出賽，但他只打5分鐘，沒有任何出手，得分掛0，但有1籃板、1助攻的成績。

此役首節，太陽靠8成33命中率砍進10記三分球，整體投籃命中率高達7成22，反觀湖人整體投籃命中率僅2成86，三分球命中率更低到只有2成5。在布克（Devin Booker）單節三分球6投全進，9次出手命中8球，單節轟下22分帶領下，太陽首節打完便以36比14大幅領先湖人。

次節兩隊平分秋色，太陽在布克單節11分，上半場就攻下33分的帶領下，在中場時以62比41持續領先。

下半場開打，湖人在詹姆斯（LeBron James）第3節攻下10分，替補的馬修斯（Wesley Matthews）也獲8 分的聯手帶領下，打出35比27攻勢，稍將比數差距拉近，但太陽打完3節，仍以89比76領先。

末節湖人反撲無力，最終太陽以13分之差獲勝。此役拿下勝利，太陽以系列賽4比2力壓湖人晉級，下一輪將對上金塊。

今天稍早，第3種子丹佛金塊靠約基奇（Nikola Jokic）奪得36分的率領，以126比115獲勝，並以系列賽4比2擊敗第6種子波特蘭拓荒者，成功闖進季後賽次輪。

太陽今天攻勢集中在布克身上，他除轟下全場最高47分，還抓下11個籃板，克勞德（Jae Crowder）獲得18分，強森（Cameron Johnson）、布里吉斯（Mikal Bridges）分別有10分進帳，保羅（Chris Paul）雖只拿8分，但送出12次助攻。

詹姆斯此役攻下29分，施洛德（Dennis Schroder）也獲20分，卡德威-波普（Kentavious Caldwell-Pope）進帳19分，馬修斯、何頓-塔克（Talen Horton-Tucker）都進帳12分。

© 2021 AFP