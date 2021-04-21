布拉格下最後通牒 要求讓捷克外交官返莫斯科

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（法新社布拉格21日電） 捷克政府今天警告莫斯科當局，除非被逐出俄國的20名捷克國民在一天內獲准返回工作崗位，否則捷克可能驅逐更多俄羅斯外交官。

莫斯科（Moscow）政府則回應，捷克下達的最後通牒「令人無法接受」。

布拉格（Prague）政府17日驅逐18名俄國使館人員，因俄國涉嫌涉入捷克共和國2014年一場釀成2死的爆炸案。莫斯科政府19日驅逐捷克外交官加以報復。

捷克新任外長庫拉內克（Jakub Kulhanek）告訴記者：「俄羅斯聯邦得在明天12時（格林威治時間10時）前，允許所有被驅逐的外交官返回捷克駐莫斯科大使館。」

「如果他們無法回去，我將刪減俄國駐布拉格大使館人員數量，使其情況與捷克駐莫斯科大使館的狀況一致。」

庫拉內克在召見俄國大使後還說，莫斯科的報復「不成比例，事實上將癱瘓（捷克）大使館」。

俄國外交部譴責捷克的立場，外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）還說，俄方明天將召見捷克大使。

捷克駐莫斯科大使館現有5名外交官和19名技術人員，人數遠遠少於俄國駐布拉格大使館。

© 2021 AFP