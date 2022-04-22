布朗森再發威攻31分 獨行俠季後賽2比1領先爵士

（法新社鹽湖城21日電） NBA獨行俠頭號球星唐西奇今天仍未上場，但靠布朗森再次發威攻下31分，以126比118在客場拿下勝利，目前在季後賽首輪以2比1領先爵士。

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美國職籃NBA第4種子達拉斯獨行俠與第5種子猶他爵士在西區季後賽首輪前兩戰打完後，以1比1戰成平手，今天的第3戰在爵士主場進行。

這場比賽的首節，獨行俠的三分球命中率4成55，高出爵士的2成5一截，整體投籃命中率4成55，也優於爵士的3成89，在替補的克雷貝（Maxi Kleber）三分球3投全進攻下9分，布朗森（Jalen Brunson）也獲8分的聯手之下，以27比20領先爵士。

次節，獨行俠在貝坦斯（Davis Bertans）砍進3記三分球、單節獨得12分的帶領下，一口氣轟下41分，並在上半場以68比51領先爵士17分。

下半場比賽，密契爾（Donovan Mitchell）第3節8投6中砍下18分，鮑格達諾維奇（Bojan Bogdanovic）也攻下12分，爵士在他們聯手反攻下轟下40分，在3節打完後以91比97將落後差距追到只差6分。

末節在康利（Mike Conley）砍進三分球後，爵士一度只剩1分落後，但丁威迪（Spencer Dinwiddie）切入、跳投接連得手，讓獨行俠將領先拉開，之後也幾度領先達兩位數，最終在頭號球星唐西奇（Luka Doncic）完全沒有上場下，仍8分之差踢館成功。

今天獨行俠拿下勝利，在7戰4勝制的系列賽以2比1領先；這也是他們2016年4月後，首次在爵士主場獲勝。

雙方接下來將於23日（台灣時間24日）在爵士主場繼續進行系列賽第4戰。

獨行俠布朗森今天攻下31分，丁威迪貢獻20分，克雷貝、貝坦斯、芬尼-史密斯（Dorian Finney-Smith）分別獲得17分、15分、14分，布拉克（Reggie Bullock）和葛林（Josh Green），都有12分進帳。

爵士的密契爾此役以5成命中率攻下全場最高32分，鮑格達諾維奇、康利分別攻下24分、21分，戈貝爾（Rudy Gobert）、克拉克森（Jordan Clarkson）則分獲15分、14分。

© 2022 AFP