布朗森生涯新高41分 獨行俠季後賽扳平爵士

（法新社達拉斯18日電） 布朗森今天轟下生涯新高41分，克雷貝也靠三分線外11投8中挹注25分，讓獨行俠110比104擊退爵士，兩隊在NBA季後賽首輪以1比1打平。

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美國職籃NBA西區季後賽首輪，猶他爵士在7戰4勝制系列賽首戰，靠密契爾（Donovan Mitchell）攻下全場最高32分，以99比93擊敗頭號球星唐西奇（Luka Doncic）因傷高掛免戰牌的獨行俠，取得1比0領先。

兩隊今天在獨行俠主場續戰，本季是獨行俠2010-11球季奪冠後，第1次在季後賽享有主場優勢，但在唐西奇仍舊無法出賽的情況下，這樣的優勢恐將變成泡影，所幸此役他們克服上半場曾落後達兩位數的劣勢逆轉戰局。

在明星賽後，克雷貝（Maxi Kleber）的三分球命中率僅1成9，但在獨行俠最需要他的時候，他的三分球手感及時回溫，今天他在三分線外11投8中，尤其他在比賽結束前4分21秒的三分彈，讓獨行俠99比98超前，接着在下一波進攻時再砍進1個三分球，讓球隊將領先擴大到4分。

而今天演出大驚奇的布朗森（Jalen Brunson），是在唐西奇缺陣的情況下被拉上先發，此役他攻下41分，成為在季後賽轟下40分以上的隊史第5人，他今天包括三分球10投6中，25次出手命中15球，轟下全場最高41分，替補的克雷貝攻下25分，丁威迪（Spencer Dinwiddie）、布拉克（Reggie Bullock）分別獲得17分、11分。

獨行俠此役三分球命中率高達4成68，砍進隊史在季後賽新高的22個三分球。

密契爾此役攻下爵士最高的34分，鮑格達諾維奇（Bojan Bogdanovic）和從板凳出發的克拉克森（Jordan Clarkson）分別進帳25分、21分，歐尼爾（Royce O'Neale）拿下12分，戈貝爾（Rudy Gobert）僅獲8分，但狂抓17個籃板。

獨行俠今天贏球後，兩隊在系列賽戰成1比1平手，第3戰將轉往爵士主場進行。

© 2022 AFP