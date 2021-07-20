布林肯指中國官方姑息駭客 縱容網攻

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社華盛頓19日電） 美國今天指控中國政府對科技巨擘微軟（Microsoft）執行大規模網路攻擊，國務卿布林肯直指中國國家安全部培養駭客發展的環境，讓他們執行國家資助的行動及網路犯罪。

美方起訴並通緝了4名中國人，同時聯合盟友發布罕見的共同聲明，譴責中國「惡意」網攻。

布林肯（Antony Blinken）表示，全球企業廣泛使用的微軟Exchange電郵伺服器3月遭駭客攻擊，是一種「在網路空間不負責任、顛覆及破壞穩定的行為模式，嚴重威脅到我們的經濟和國家安全」。布林肯這番話可能進一步惡化美中關係。

布林肯在聲明中說，中國國家安全部（MSS）「培育了一個犯罪契約駭客的生態系統，他們既執行國家資助的行動，也進行以私利為目的的網路犯罪」。

美國司法部在同一時間發布聲明表示，已起訴4名中國人，他們涉嫌在2011年到2018年間駭入美國及海外數十家企業、大學、政府機關的電腦。

布林肯提到起訴書時說，美國「會針對（中國）惡意網路分子不負責任的網路行為施加後果」。

布林肯表示：「負責任的國家不會恣意危害全球網路安全，也不會蓄意庇護網路犯罪分子，遑論資助或與他們合作。」

他還說：「這些契約駭客讓各國政府和企業在失竊的智慧財產權、支付贖金和減緩網攻方面損失數以十億計美元，中國國安部卻發薪水給他們。」

此外，美國總統拜登對媒體表示，美國要先完成調查才會採取任何反制措施，他還拿中國駭客行動與西方官員認定源於俄羅斯隱蔽且層出不窮的網路犯罪相提並論。

拜登對記者說：「中國政府與俄羅斯政府並無二致，不是自己出手，而是保護那些動手的人，甚至可能提供他們做這些事的環境。」

美國今天與歐盟、英國、澳洲、加拿大、紐西蘭、日本及北大西洋公約組織（NATO）發布聯合聲明，譴責中國惡意網攻。拜登政府聲稱，這是前所未見之舉。

北約聲明譴責惡意網攻，在微軟遭駭一事上表達「團結」之意，但未直接指明應歸咎於誰，僅稱美、英、加拿大等盟友認為中國應負起責任。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）表示，「我們知道，當我們集體行動時，會更強大、更有效率」；他還說，美國不排除採取進一步行動。

© 2021 AFP