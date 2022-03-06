布林肯會烏克蘭外長展團結

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（法新社波蘭科爾佐瓦5日電） 美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天在波蘭與烏克蘭邊界和烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）會面，在俄羅斯入侵烏克蘭第10天之際展現團結。 兩人在擠滿難民、高度戒備的邊界口岸談了45分鐘，討論對基輔軍方提供更多武器，以及全球持續對莫斯科施壓等問題。 庫列巴在高度戒備的波、烏邊界口岸科爾佐瓦-克拉科?茨（Korczowa-Krakovets）和布林肯會面後表示：「我希望烏克蘭人民把這看成一個明確的訊息，就是我們有朋友和我們站在一起。」 布林肯則說，「全世界都支持烏克蘭，就像我和我的朋友，我的同事們站在烏克蘭這裡一樣」。