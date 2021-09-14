布林肯籲巴基斯坦加入國際陣線 施壓塔利班符合要求

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（法新社華盛頓13日電） 美國國務卿布林肯今天呼籲巴基斯坦切勿承認塔利班政府的合法性，除非塔利班做到國際社會在尊重女權等方面的要求。

布林肯（Antony Blinken）今天至國會作證，針對塔利班重掌阿富汗政權接受兩黨議員質詢。美國在打了20年的阿富汗戰爭中，與巴基斯坦的夥伴關係並不穩定，美國國會議員力推華府對伊斯蘭馬巴德當局採取更強硬立場。

布林肯告訴聯邦眾議院外交事務委員會：「我們要看的是，巴基斯坦在內的每一個國家一如各界期盼的，堅持要塔利班政府做到國際社會對其的各項要求，方能取得任何正當性或支持。」

布林肯說，優先要務包括確保塔利班讓想離開阿富汗的人離境，尊重婦女、女孩與少數民族的權利，以及信守承諾不再讓阿富汗成為窩藏恐怖團體的避風港，讓他們對外指揮發動恐怖行動。

布林肯說：「因此，巴基斯坦必須與國際社會多數站在同一陣線，致力達成那些目標、維護各界的期盼。」

布林肯坦言，美國對支持過阿富汗好戰分子的巴基斯坦確實存有疑慮。

布林肯表示，巴基斯坦有着「多樣性的利益，部分與美相衝突」。

他說，這包括巴基斯坦「在阿富汗未來上兩面討好，窩藏哈卡尼（Haqqanis）在內的塔利班成員等」。哈卡尼是遭華府列為恐怖分子的團體，目前是阿富汗看守政府的一部分。

© 2021 AFP