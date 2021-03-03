布林肯與委國反對派通話 承諾美方持續力挺

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（法新社華盛頓2日電） 美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天與委內瑞拉反對派領袖瓜伊多（Juan Guaido）通話，「承諾持續提供美方的支持」。

國務院發言人普萊斯（Ned Price）在聲明中表示：「國務卿布林肯今天與委內瑞拉臨時總統瓜伊多通話。國務卿布林肯強調委內瑞拉透過自由公平選舉重返民主的重要性。」

聲明指出，布林肯呼籲「努力與志同道合的盟友合作」，例如歐洲聯盟（EU）、美洲國家組織（Organization of American States）和利馬集團（Lima Group）等倡議，以增加「多方壓力」，實現委內瑞拉和平民主的過渡期。

美國認定馬杜洛（Nicolas Maduro）2018年競選連任舞弊，而馬杜洛在美國總統拜登就職後表示，他想要與美方「另闢蹊徑」。

美國前總統川普執政期間，美委兩國關係緊張，川普為了逼迫社會主義派的馬杜洛下台，對委國及委內瑞拉國營石油公司（PDVSA）實施嚴厲制裁。

委內瑞拉經濟危機已造成超過500萬名委國人民逃離家園。

普萊斯的聲明提到，布林肯與瓜伊多通話時「承諾持續美方的支持」。

根據瓜伊多辦公室聲明，瓜伊多對布林肯表示，他向美國和其他盟友承諾要尋求政治解決辦法，同時增加委國人道援助。

聲明說：「他們同意與國際社會合作，以實現自由、公平和透明的的總統及國會選舉。」（譯者：李佩珊）

© 2021 AFP