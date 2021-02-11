布林肯與日外相2度通話 聚焦釣魚台與緬甸政變

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（法新社華盛頓10日電） 美國國務院發言人普萊斯表示，國務卿布林肯今天與日本外相茂木敏充通話，雙方對中國通過「海警法」後，在釣魚台列嶼周遭益加獨斷的作為表達關切。

普萊斯（Ned Price）說：「釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島，Senkaku Islands）屬於美日安保條約第5條適用對象。」美日安保條約第5條規定，如果美日任何一方在受日本管轄地受到武力攻擊，另一方將依照本國憲法的規定採取行動，對付共同的危險。

中國全國人民代表大會常務委員會1月22日通過「中華人民共和國海警法」，此法授權海警單位，若外國船舶進入中國管轄海域「非法從事生產作業活動、不服從停船指令或拒絕中國海警登船檢查」，經警告無效後，海警人員可以使用武器。

中日兩國均聲稱擁有釣魚台主權；東京當局對中國在區域日益增強的侵略性提出警告。

布林肯（Antony Blinken）與茂木敏充通話之際，美國總統拜登承諾將將延續川普路線，對日益崛起的中國採取強硬立場，同時與盟邦建立更緊密的關係。

前美國國務卿希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）首先表示，釣魚台列嶼適用於美日安全保障條約第5條，前總統川普則進一步警告中國不要試圖挑戰日本對這些島嶼的控制權。

國務院還說，布林肯與茂木敏充也就緬甸上周發生軍事政變一事進行討論。拜登今天首度公開對緬甸軍事政變發表談話，他除了再度呼籲緬甸軍方立即釋放實質領袖翁山蘇姬等人外，也宣布將簽署行政命令，凍結緬甸政府在美資產。（譯者：劉文瑜/核稿：徐睿承）

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