布林肯與韓日談拜登政府對北韓新方針

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（法新社倫敦3日電） 美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天為七大工業國集團（G7）2年來第一場面對面會談揭開序幕，他向日本與韓國外長提出美國新政府對於北韓的最新方針。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）正在印度肆虐，但西方世界的疫情已逐漸控制下來。英國迎接G7外長到訪倫敦，以討論後疫情時期的議程，同時為下月在英格蘭西南部的G7峰會做準備。

這場為期3天的外長會議也將討論與俄羅斯、中國的關係日趨緊繃，以及恢復伊朗核子協議的外交行動。印度、韓國、南非與東南亞國家協會（ASEAN）主席國汶萊也收到邀請。

美國總統拜登（Joe Biden）幾天前剛完成檢討北韓政策。在當局實施限制行動等嚴格防疫措施的情況下，布林肯今天在自己的飯店內分別與日本外相和韓國外長會面。

韓國外交部長鄭義溶（Chung Eui-yong）表示：「我們很感謝在貴國完成政策檢討後，能有這次機會與美國深度討論。」

美國國務院表示，布林肯與日本外務大臣茂木敏充（Toshimitsu Motegi）在會中「同表對北韓核子和彈道飛彈計畫的疑慮」。

國務院聲明表示，兩人同意與韓國共同為「朝鮮半島非核化」而努力。

© 2021 AFP