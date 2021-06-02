布林肯訪哥斯大黎加 討論非法移民問題

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（法新社哥斯大黎加首都聖約瑟1日電） 美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天在哥斯大黎加展開2天訪問行程，討論越來越多中美洲非法移民想要偷渡進美國的問題。

上任後首次出訪拉丁美洲的布林肯，預計將會見中美洲統合體系（Central American Integration System, SICA）各成員國的外長，這些國家包含貝里斯、哥斯大黎加、多明尼加、薩爾瓦多、瓜地馬拉、宏都拉斯、尼加拉瓜及巴拿馬。

他也將會晤墨西哥官員。

布林肯離開華府前推文說：「移民豐富了我們的社會，移民一直是、未來也會繼續是美國成功的要素。」

布林肯抵達哥斯大黎加首都聖約瑟（San Jose）之後，拜會了哥國總統阿瓦拉多（Carlos Alvarado）與外交部長索拉諾（Rodolfo Solano）。

美國國務院西半球事務局代理助卿鍾茱莉（Julie Chung, 譯音）上周告訴記者，「這是看到區域解決方案的一大機會」，也會加強「我們對移民挑戰的合作方式。」

鍾茱莉說，美國總統拜登（Joe Biden）想解決非法移民湧向美國南部邊境的「根本原因」，布林肯此行是為將他的想法付諸實現。她並提及華府已為北方三角（Northern Triangle, 宏都拉斯、瓜地馬拉及薩爾瓦多）擘畫40億美元的援助計畫。

鍾茱莉說，「華府一開始的態度就很明確，要重視處理貪腐問題」，因為「當你要處理移民問題，這種非常態的移民問題，貪腐與治理及法治，這些全都環環相扣」。

她說：「這些是造成民眾寧願離鄉背井的一部分問題。他們對政府沒信心。」

© 2021 AFP