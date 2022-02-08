布林肯訪問亞太地區以因應中國擴張

（法新社華盛頓8日電） 烏克蘭邊界地區危機升溫之際，美國國務卿布林肯今天出訪亞太，希望強化地區的夥伴關係以因應中國的擴張勢力。

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布林肯（Antony Blinken）此行計畫在澳洲大城墨爾本停留3天，期間將會晤「四方安全對話」（Quad）成員國的外長。美方期盼這個由美國、日本、印度、澳洲組成的非正式對話機制，將成為抗衡北京意圖成為區域強權的屏障。

布林肯還將會晤澳洲多位高層官員，包括總理莫里森（Scott Morrison）。美國、澳洲與英國去年9月簽訂三方安全聯盟AUKUS協議，美澳兩國期盼在此基礎之上，進一步發展雙邊關係。對中國而言，構成衝擊的挑戰還包括，華府與坎培拉當局敲定8艘核動力潛艦的軍售協議。

布林肯啟程前數小時，在華府與歐盟最高層級官員舉行記者會，針對俄羅斯在烏克蘭邊界集結14萬大軍構成的威脅，展現團結一致立場。

四方安全對話成員國的領袖預計今年年中左右在日本舉行峰會，布林肯在澳洲舉行的會談有助於敲定峰會的議題。

布林肯澳洲之行籠罩在俄羅斯持續威脅烏克蘭的陰影下，就在他準備動身時，美國官員說，俄羅斯在親西方的鄰國烏克蘭邊界部署至少11萬名部隊及數量龐大的火炮，準備揮軍入侵。

預計布林肯12日離開澳洲後將短暫停留斐濟，會晤這個南太島國的多位領袖，當中不少人是中國極力爭取的對象。

© 2022 AFP