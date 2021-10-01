布林肯譴責中國為政治目的 任意拘押他國公民

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（法新社匹茲堡30日電） 在爭議之下，中國拘禁加拿大公民康明凱和史佩弗將近3年才釋放；美國務卿布林肯（Antony Blinken）今天指責中國俘虜人質以遂政治目的「令人完全無法接受」。

前加拿大外交官康明凱（Michael Kovrig）和商人史佩弗（Michael Spavor）於2018年12月在中國被捕，當時正是華為財務長孟晚舟因美國詐欺案拘捕令而在溫哥華機場被捕的數天後。

除康明凱、史佩弗兩人外，一對華裔美籍姐弟辛西亞．劉（Cynthia Liu）與維克特．劉（Victor Liu）也在北京限制出境下，在中國滯留3年多；孟晚舟於24日獲釋後，這對姐弟才得以返美。不過，北京堅持上述案例都和孟晚舟案無關。

布林肯今天出席匹茲堡（Pittsburgh）美國-歐盟貿易和技術委員會（U.S.-EU Trade and Technology Council, TTC）首次會議，他告訴媒體說：「當然我們樂見康明凱、史佩弗和兩個美國公民一樣能夠返家。」

布林肯說：「但更大的問題仍然存在，不僅是中國，也有其他國家為了政治目的而任意拘捕他國公民；這些都令人完全無法接受。」

康明凱與史佩弗坐牢，引發中國外商的恐懼，他們早已習慣在這10多億人口國家做生意賺錢，未曾想到會受到北京與西方關係緊張的干擾。

華府指控孟晚舟涉違反美國對伊朗的制裁規定，而孟晚舟獲釋自加拿大返國，在中國被吹捧為外交勝利而大肆慶祝。

美國檢方對孟晚舟案達成緩起訴協議，若孟晚舟遵守協議條件，檢方將於2022年撤銷告訴。

© 2021 AFP