布林肯：美國不會買格陵蘭 希望能加強雙方關係

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（法新社格陵蘭康克魯斯瓦格20日電） 美國國務卿布林肯今天表示，美國想要加強與格陵蘭之間的關係，特別是商業方面。但他強調，他們不像前總統川普，並不想買下格陵蘭。

布林肯訪問丹麥自治領地格陵蘭，結束了北極圈周邊國家4天訪問行程，包括在冰島首都雷克雅維克（Reykjavik）舉行的北極圈8國外長會議。

布林肯在北極圈行程最後一站告訴媒體：「因為美國高度重視與格陵蘭的合作關係，且想要加強這段關係，所以現在我在格陵蘭訪問。」

布林肯在記者會中，坐在丹麥外長庫服特（JeppeKofod）、格陵蘭總理艾吉德（Mute Egede）及格陵蘭外交首長布羅伯格（Pele Broberg）旁邊，他向記者證實，美國並不想要買下格陵蘭的說法是「正確的」。

去年，美國在格陵蘭首都努克（Nuuk）重開領事館，並承諾提供1200萬美元的經濟援助。

談到加碼資金援助的可能性時，布林肯對美國的新計畫模糊帶過，即便是格陵蘭地方政府本周稍早曾提出自由貿易協定的構想。

布林肯說：「我們想找出加強關係的方法，甚至有更多的商業關係。」

2019年時任美國總統川普提議要買下格陵蘭，遭丹麥政府斥為「荒唐」， 引起一陣外交喧騰，但川普的主張同時也明確顯示，美國重新關注北極地區的戰略利益。

4月剛上任的格陵蘭年輕總理艾吉德表示，他相信這未來10年將是兩國關係新紀元的開始。

© 2021 AFP