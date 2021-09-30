布蘭妮擺脫父親監控 粉絲高興歡呼

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（法新社洛杉磯29日電） 美國加州一名法官今天在美國流行樂歌手「小甜甜」布蘭妮（Britney Spears）監控官司中，裁定這名歌手的父親不再具有監管權。

加州洛杉磯高等法院法官潘尼（Brenda Penny）撤銷史皮爾茲（Jamie Spears）對女兒6000萬美元財產的監管權。

法官說：「目前情況是站不住腳的，它反映出一個惡毒的環境，有必要中止史皮爾茲（監管人角色），今天生效。」

法官並排定於11月12日再來討論是否終結監管狀態。

法官的判決引發「解放布蘭妮」運動支持者的歡呼。

布蘭妮的未婚夫山姆阿斯加利（Sam Asghari）也在 Instagram限時動態中貼出「解放布蘭妮！恭喜！！！」的字樣，還有一張看似是他遞給布蘭妮一朵玫瑰的照片。

布蘭妮2007年在公開場合精神崩潰，剃光頭髮並在加油站攻擊跟拍狗仔的汽車，接着法院批准由她父親監管她的人生。但布蘭妮的團隊和粉絲長久以來一直指控史皮爾茲自這場監管安排中獲利。

布蘭妮的律師團曾說，史皮爾茲「向來不適合擔任」監管人。他們在陳情書上引述指控說史皮爾茲「據報是酒鬼」，並從女兒還小的時候就一路造成創傷。

© 2021 AFP