布蘭妮爭自由 父親13年監控權獲法院暫時中止

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（法新社洛杉磯29日電） 美國流行樂歌手「小甜甜」布蘭妮（Britney Spears）監管官司吵得沸沸揚揚，加州洛杉磯法官今天中止布蘭妮父親史皮爾茲（Jamie Spears）的監管人角色。

洛杉磯高等法院法官潘尼（Brenda Penny）表示，將先臨時指派一名會計師來取代史皮爾茲。

布蘭妮2007年在公開場合精神崩潰，不但剃光頭髮，還在加油站攻擊跟拍狗仔的車輛。史皮爾茲因而自2008年起，在法院批準的監管行動掌控女兒事業。

然而，上星期播出的「紐約時報」紀錄片「控制布蘭妮」（Controlling Britney Spears，暫譯）直指，布蘭妮的電話和卧室遭史皮爾茲雇請的保全人員竊聽。

曾在這家保全公司任職的職員在紀錄片中說，整起安排「真的讓我想起坐牢的人」。

史皮爾茲否認從事任何的非法監聽。

除了紐時的紀錄片，影劇串流平台Netflix也製作相關紀錄片「布蘭妮vs史皮爾茲」（Britney vs Spears，暫譯）。這出28日上檔的紀錄片另稱，布蘭妮剛開始接受監管時曾兩度試圖聘請自己的律師，但都遭駁回。

布蘭妮今年6月開始加強爭取擺脫監管人生，並在首次公開評論中告訴法官，她認為這樣的安排既虐待又羞辱人。

當時她說這項監管制度「涉及太多、太多掌控權」，讓她無法對交友、約會、花費甚至櫥櫃顏色做決定。

© 2021 AFP