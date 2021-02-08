布雷迪經典對決勝出 海盜超級盃退酋長

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社佛羅里達州坦帕7日電） NFL的布雷迪今天在與馬霍姆斯間的四分衛經典對決中勝出，率領海盜在主場31比9擊敗酋長稱霸超級盃，這也是他個人生涯的第7冠。

職業美式足球聯盟NFL坦帕灣海盜（Tampa BayBuccaneers）今天在主場與堪薩斯酋長（Kansas CityChiefs）爭奪超級盃（Super Bowl）冠軍，這是史上第一次出現有球隊在主場爭冠的情況。

這場比賽的焦點集中在海盜明星四分衛布雷迪（Tom Brady）與酋長四分衛新星馬霍姆斯（PatrickMahomes）的「世代對決」上，兩人分別是前兩個球季超級盃冠軍球隊的四分衛。

43歲的布雷迪先前在新英格蘭愛國者的20個球季中，9度率隊闖進超級盃、6次成功奪冠，自己4度拿下超級盃最有價值球員（MVP）、3次獲選年度MVP。馬霍姆斯2017年加入酋長，隔年就獲選年度MVP，生涯第3個球季就帶領球隊在超級盃稱霸，個人也收下超級盃MVP。

這讓現為球評的前達拉斯牛仔四分衛羅莫（TonyRomo）就形容，這場世代對決猶如在看美國職籃NBA傳奇球星喬丹（Michael Jordan）在總冠軍賽卯上詹姆斯（LeBron James）一般。

但今天比賽的上半場，酋長的馬霍姆斯完全沒有表現，僅靠巴克（Harrison Butker）在前兩節各1次的射門拿下分數，海盜則在布雷迪的領軍下展開猛攻，他兩度傳球讓他在愛國者時期的老搭檔葛隆柯斯基（RobGronkowski）達陣，並助布朗（Antonio Brown）在上半場尾聲時達陣，海盜因此在半場結束時以21比6領先攻守失序的酋長。

下半場的比賽，酋長靠巴克的射門先要3分，但福內特（Leonard Fournette）衝球達陣，海盜在加踢得手後，以28比9擴大領先，薩克科普（Ryan Succop）再於第3節末段射門成功，讓海盜在前3節結束時以31比9領先酋長。

第4節雙方都沒有得分進帳，最終海盜31比9擊敗酋長，拿下隊史第2座超級盃冠軍，這也是他們繼2002-03年球季後再度稱王。這座冠軍也讓6度率愛國者奪冠的布雷迪，在轉戰海盜第1個球季就拿下超級盃冠軍。

© 2021 AFP