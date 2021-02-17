布雷迪3盤逆轉美國同胞皮古拉 晉級澳網4強

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（法新社墨爾本17日電） 美國女將布雷迪（Jennifer Brady）今天在澳洲網球公開賽（AustralianOpen）逆轉擊敗同胞選手皮古拉（Jessica Pegula），接下來將在女單4強賽遭遇捷克好手穆霍娃。

今年澳網女單第22種子布雷迪今天在拉佛球場（Rod Laver Arena）暫時拋下同胞情誼，首盤以4比6讓出後強勢反撲，倒追兩盤以6比2、6比1擊敗皮古拉。

布雷迪下一場比賽，將對上稍早爆冷拍落世界球後巴蒂（Ashleigh Barty）的第25種子選手穆霍娃（Karolina Muchova）。

本屆澳網在抵達澳洲後因防疫被迫隔離14天的女子選手中，布雷迪是最後一位仍持續晉級的女將。

她談到皮古拉時表示：「我們是很好的朋友。我知道我們將來還會有很多場艱難對戰。」皮古拉的億萬富豪爸爸，是職業美式足球聯盟NFL水牛城比爾隊（Buffalo Bills）的老闆。

布雷迪在這場比賽共轟出22記致勝球和7記愛司球（Ace）。她說：「我感到她（皮古拉）給我的壓力，她的攻勢如此強勁，我一直想壓制她，以爭取更多進攻機會。我想我第3盤打得相當不錯。」

在這場比賽之前，布雷迪這次澳網一共只被對手破發2次；但和皮古拉的對戰，布雷迪一開始便感受到沉重壓力。皮古拉在潮濕天候下一度連拿14分，在比賽初期掌控戰局。

布雷迪先前4次參加大滿貫賽都在首輪出局，直到去年美國網球公開賽（US Open）她一路過關斬將，才在4強賽一場史詩大戰中敗給最後奪冠的大直美（Naomi Osaka）。（譯者：李晉緯/核稿：張正芊）

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